Eine Ausstellung in der Stadtgalerie im PROGR und parallel dazu ein öffentlicher Diskurs in Form von Gesprächen mit Kunstschaffenden, eingeladenen Gästen und dem Publikum will die gegenwärtigen Praktiken zum Thema Kunst und Bau in der Stadt Bern darlegen und zur Diskussion stellen. «Kunst und Bau geht alle etwas an», so die Initiatoren. Die Ausstellung und die drei zugehörigen Veranstaltungen werden von BAKUB, dem Verein Basis Kunst und Bau in Kooperation mit der Stadtgalerie und Hochbau Stadt Bern durchgeführt. Gezeigt werden laufende Auswahlverfahren und eine Brunnenplastik aus dem Jahr 1945 von Walter Linck, ergänzt mit Archivmaterial und Dokumentationen. Die Ausstellung schafft so eine Basis für künftige Auswahlverfahren, Forschungstätigkeiten und Diskurse zu Kunst und Bau. Unterstützung erhält die Initiative durch die Kunstkommission der Stadt Bern. Die künstlerische Leitung hat Ronny Hardliz inne.

Datum: 9. November bis 9. Dezember 2017

Ort: Ausstellung in der Stadtgalerie PROGR, Waisenhausplatz 30, Bern

Weitere Infos: https://www.progr.ch : 9. November bis 9. Dezember 2017: Ausstellung in der Stadtgalerie PROGR, Waisenhausplatz 30, Bern

Rahmenprogramm:

22. November | 17.15 Uhr: Kunst und Bau im Vergleich – Welche Öffentlichkeit?

Hans Rudolf Reust spricht mit Christoph Doswald, Petra Koehle, Ernestyna Orlowska, Christophe Patthéy, Wolfgang Rossbauer, Christoph Zellweger u.a.

23. November | 19.15 Uhr: Kunst am Bau und Kunst als Forschung.

Florian Dombois spricht mit Andreas Fiedler, Christl Mudrak und Salomé Voegelin

29. November | 18.15 Uhr: Neue Felder für Bau und Kunst.

Martin Beutler spricht mit Renato Bomio, Kathleen Bühler, Barbara Meyer Cesta, Thomas Pfluger, Jan Zychlinski u.a.