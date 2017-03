Bad Design // Good Design

Was ist schlechtes Design? Und was macht gutes Design aus? designxport fragte 19 Hamburger Produkt- und Industriedesigner. Und bat sie um ein richtig schlecht und ein wirklich gut gestaltetes Produkt. Sie wählten völlig unsinnige, überflüssige, nutzlose, nicht funktionierende, umweltschädliche, diskriminierende und trashige Beispiele aus. Und stellen sie in der Ausstellung neben sinnvolle, nutzerfreundliche, funktionale, umweltgerechte, zukunftsfähige, fair produziert und gehandelte, coole, erfolgreiche Produkte.

designxport möchte mit dieser Ausstellung einen schmunzelnden, aber auch einen ernsthaften Blick auf die Gestaltung unseres Alltags werfen. Und auf diese Weise verdeutlichen, worum es im Produkt- und Industriedesign heute geht – oder eben auch nicht.

Weitere Infos: www.designxport.de