Adventsverlosung: Türchen Nr. 16

Um Fragen des Bauens in die Öffentlichkeit zu bringen, hat das Architektur Forum Ostschweiz eine Artikelserie in der Tagespresse lanciert. Auf dieser Grundlage entstand die Publikation «Raum. Zeit. Kultur. Anthologie zur Baukultur», erschienen im Triest Verlag.

Vorgestellt werden diskussionswürdige Bauten, Landschafts- und Ortsplanungen, die in den Kantonen Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, beider Appenzell, Glarus, Graubünden sowie im Fürstentum Liechtenstein realisiert wurden: etwa der Trutg dil Flem in Flims, die Überbauung Chantun Sur in Pontresina, das Kantonsspital in St. Gallen, das neue Gipfelgebäude auf dem Chäserrugg oder der Murg-Auen-Park in Frauenfeld. In der Publikation wird deren baukulturelle Bedeutung untersucht – im Zentrum steht die Bedeutung des einzelnen Projekts für die Gesellschaft (vgl. «Zeugnis der Baukultur»). Die Publikation wurde in diesem Jahr mit der Auszeichnung «Die schönsten Schweizer Bücher» geehrt.

