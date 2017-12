Adventsverlosung: Türchen Nr. 4

Bis 24. Dezember öffnen wir täglich ein Türchen an unserem virtuellen Adventskalender und verlosen tolle Preise mit Bezug zur Baukultur. Heute gibts eine Tischleuchte «Yuh» von Louis Poulsen , wahlweise in Schwarz oder Weiss.

Die Leuchte «Yuh» von Louis Poulsen, entworfen vom Kopenhagener Designstudio GamFratesi, überzeugt durch Individualität. Der Schirm lässt sich drehen, kippen wie auch in der Höhe verstellen und bietet damit absolute Flexibilität. Der Name «Yuh» ist abgeleitet von der phonetischen Form des englischen Wortes «you» und spiegelt damit ein wesentliches Merkmal des Designs wider: Das persönliche Wohlbefinden eines jeden Einzelnen steht im Mittelpunkt.

«Yuh» erzeugt ein direktes, blendfreies Licht. Die Position des Schirms kann angepasst werden, um den Winkel der Lichtabstrahlung zu optimieren. Die schmale Öffnung am oberen Ende des Schirms strahlt zusätzlich ein weiches, nach oben gerichtetes Licht in die Umgebung ab. Die Serie umfasst Tisch-, Steh- und Wandleuchte. Alle Ausführungen sind in Schwarz oder Weiss erhältlich.

Mitmachen und gewinnen: Schicken Sie ein Mail mit dem Betreff «Yuh Louis Poulsen» und Ihrer Postadresse an verlosung@espazium.ch. Einsendeschluss ist heute um Mitternacht. Wir wünschen viel Glück!