Adventsverlosung: Türchen Nr. 1

Der Start mit LEGO hat Tradition bei unserer Online-Verlosung: Nach der Villa Savoye von Le Corbusier, dem Imperial Hotel in Tokio von Frank Lloyd Wright und dem LEGO Architecture Studio verlosen wir dieses Mal den Bausatz von Wrights Guggenheim Museum in New York.

Museumsbauten waren in diesem Jahr eines unserer Schwerpunktthemen. Neben der Erweiterung des Landesmuseums Zürich («Gefalteter Monolith») und dem Neubau des Naturmuseums St. Gallen («Das Reptil am Stadtrand») haben wir auch über Museumsbauten in den USA berichtet («Showtime für die Kunst»). Passend zum Thema verlosen wir heute das LEGO-Modell des New Yorker Guggenheim Museums, konzipiert von Frank Lloyd Wright. Das Modell ist 12 cm hoch und 19 cm breit und besteht aus 744 LEGO-Steinen. Ein Begleitheft informiert über die Architektur und die Geschichte des Bauwerks.

Mitmachen und gewinnen: Schicken Sie ein Mail mit dem Betreff «LEGO Architecture» und Ihrer Postadresse an verlosung@espazium.ch. Einsendeschluss ist heute um Mitternacht. Viel Glück!