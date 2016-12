Adventsverlosung: Türchen Nr. 17

Ingenieurinnen und Ingenieure erstellen neue Bauten oder setzen alte instand, sie bohren Tunnels, befestigen Hänge, machen Energie nutzbar, überbrücken Flüsse, erschaffen Ver- und Entsorgungssysteme, untersuchen den Baugrund, ermöglichen Mobilität, erforschen Werkstoffe – und wagen sich ins Unbekannte hinaus.

Ende November ist die Publikation «Schweizer Ingenieurbaukunst» erschienen (vgl. «Hommage an die Schweizer Ingenieurinnen und Ingenieure»). Das Buch zeigt eine Auswahl von 25 Werken, die exemplarisch für all jene grossen und kleinen Bauten stehen, die Schweizer Ingenieurbüros in den letzten beiden Jahren in der Schweiz und im Ausland realisiert haben.



