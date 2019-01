Mit Nahaufnahmen des Flimser Fotografen Gaudenz Danuser von Abfall in der alpinen Landschaft, einer slalomförmigen Installation der ­Luzerner Künstlerin Ursula Stalder mit dem eingesammelten Abfall des diesjährigen Clean-up-Days in Flims-Laax und drei raumgreifenden Perkussions-Sets aus Pistenpfosten, Skis und Stöcken nähert sich die Ausstellung auf ungewöhnliche Weise dem, was wir in den ­Bergen zurücklassen.

Ort: Das Gelbe Haus Flims, Flims Dorf

Weitere Infos: www.dasgelbehausflims.ch