Ausstellung: Biwak#20 – Constructive Alps 2017

Mit dem Architekturpreis «Constructive Alps» prämieren das Bundesamt für Raumentwicklung der Schweiz und das Amt für Umwelt des Fürstentums Liechtenstein alle zwei Jahre nachhaltige Sanierungen und Neubauten im Alpenraum. Dies mit dem Ziel, die Alpen im Sinne der Alpenkonvention zur Modellregion im Klimaschutz zu entwickeln.

Aus 268 Eingaben hat die Jury im März 2017 dreissig Bauwerke ausgewählt und zur zweiten Runde eingeladen. Davon werden sieben ausgezeichnet und vier prämiert. Das Alpine Museum der Schweiz zeigt alle nominierten Projekte in der Ausstellung vor. Darunter befinden sich auch zehn Gebäude aus der Schweiz, so etwa das Fussballstadion Schluein oder das neue Bundesstrafgericht in Bellinzona.

Dreissig im Raum «schwebende» Ausstellungstafeln zeigen auf der einen Seite den Expertenblick. Die andere Seite präsentiert die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer auf die gebauten und sanierten Wohnhäuser, Kindergärten, Freizeitanlagen oder Gemeindehäuser. Filmporträts geben einen lebendigen Einblick in vier ausgewählte Gebäude und die vielfältigen Aspekte von «Nachhaltigkeit». So haben sich seit Wettbewerbsbeginn vor vier Jahren hohe Energiestandards weitgehend etabliert. Viele der 2017 eingereichten Projekte betonen das gemeinschaftliche Zusammenleben und setzten den Fokus auf der sozialen Dimension von Architektur.