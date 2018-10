Ausgezeichnete Architekturbücher

Preisträger 2018

51N4E Skanderbeg Square, Tirana / Chapter 1

Verlag: Ruby Press, Berlin

Herausgeber: Freek Persyn, Charlotte Lao Schmidt

Dom Hans van der Laan. A House for the Mind

Verlag: Flemish Architecture Institute, Antwerpen

Herausgeber: Bart Tritsmans

Franz Riepl baut auf dem Land. Eine Ästhetik des Selbstverständlichen

Verlag: Birkhäuser Verlag, Basel

Herausgeber: Albert Kirchengast, Hans Kolb

Konrad Wachsmann and the Grapevine Structure

Verlag: Park Books, Zürich

Herausgeber: Marianne Burkhalter, Christian Sumi

The Noise Landscape. A Spatial Exploration of Airports and Cities

Verlag: nai010 publishers, Rotterdam

Herausgeber: Marcel Witvoet

The Potemkin Village

Verlag: Kehrer Verlag, Heidelberg

Autoren: Judith M. Lehner, Linde B. Lehtinen, Walter Moser

Raster Beton. Vom Leben in Grosswohnsiedlungen zwischen Kunst und Platte. Leipzig-Grünau im internationalen Vergleich

Verlag: M Books, Weimar

Herausgeber: Juliane Richter, Tanja Scheffler, Hannah Sieben

Simon Phipps: Finding Brutalism. Eine fotografische Bestandsaufnahme britischer Nachkriegsarchitektur

Verlag: Park Books, Zürich

Herausgeber: Hilar Stadler, Andreas Hertach

Toward a Concrete Utopia. Architecture in Yugoslavia 1948-1980

Verlag: The Museum of Modern Art – MoMA, New York

Herausgeber: Martino Stierli, Vladimir Kulić, Stephanie Emerson

Yamuna River Project. New Delhi Urban Ecology

Verlag: Actar Publisher, UVA, Barcelona

Herausgeber: Joseph Brookover

Shortlist 2018

Atlas of the Copenhagens

Verlag: Ruby Press, Berlin

Herausgeber: Deane Simpson, Kathrin Gimmel, Anders Lonka, Marc Jay, Joost Grootens

Atlas zum Städtebau. Band 1 Plätze / Band 2 Strassen

Verlag: Hirmer Verlag, München

Herausgeber: Markus Tubbesing, Vittorio Magnago Lampugnani, Harald Stühlinger

Berlin 2013/1983

Verlag: Arch+ Verlag, Aachen

Herausgeber: Anh-Linh Ngo

Costa Smeralda

Verlag: Park Books, Zürich

Herausgeber: Nele Dechmann

Giedion and America. Repositioning the History of Modern Architecture

Verlag: gta Verlag, ETH Zürich

Autor: Reto Geiser

Handbook of Tyranny

Verlag: Lars Müller Publishers GmbH, Zürich

Herausgeber: Theo Deutinger

Mies van der Rohe. Barcelona 1929

Verlag: Tenov Books, Barcelona

Herausgeber: Joana Teixidor, Llorenç Bonet

Plaster Monuments. Architecture and the Power of Reproduction

Verlag: Princeton University Press, Princeton

Autorin: Mari Lending

Space Packed. The Architecture of Alfred Neumann

Verlag: Park Books, Zürich

Herausgeber: Rafi Segal, Bronwen Saunders

Utopia & Collapse. Rethinking Metsamor. The Armenian Atomic City

Verlag: Park Books, Zürich

Herausgeber: Katharina Roters, Sarhat Petrosyan