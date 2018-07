Wir entdecken Basel: An einem Tag entscheidet der Würfel, in welche Richtung wir laufen, am anderen Tag ist eine Schablone unser Wegweiser. Wir öffnen die Augen und spitzen die Ohren – so bemerken wir nicht nur das Besondere in unserem Stadtraum, sondern auch das Gewöhnliche und Unsichtbare. Das S AM ist unser Quartier – hier planen wir die Touren, falten, kleben, malen, schreiben, spielen … Die Ergebnisse unserer Stadtwanderungen stellen wir dann im Museum aus.



Datum: 6. bis 10. August 2018 | Für Kinder von 8 bis 12 Jahren

Ort: S AM Schweizerisches Architekturmuseum, Basel

Infos und Anmeldung: www.sam-basel.org 6. bis 10. August 2018 | Für Kinder von 8 bis 12 JahrenS AM Schweizerisches Architekturmuseum, Basel