Artemide: Die Leuchte des Architekten

Die in Zusammenarbeit mit Architekt und Pritzker-Preisträger Ale­jandro Aravena entwickelte Leuchte «O» von Artemide will die Bedürfnisse des natürlichen und des städtischen Ambientes miteinander in Einklang bringen. Ziel war es, eine Leuchte für den öffentlichen Raum zu entwerfen, die bei Nichtgebrauch möglichst unbemerkt bleibt. Zudem nutzt sie verschiedene Arten von Sensoren, sodass sie nur leuchtet, wenn das Licht gebraucht wird – sozusagen «Licht on demand». «O» wird es sowohl als Hänge- als auch als Stehleuchte geben.

Artemide | I-20010 Pregnana Milanese | www.artemide.com

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.