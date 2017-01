Arch-Tec-Lab: Velux beteiligt sich mit seinen Produkten

Nach sechs Jahren Planungs- und Bauprozess öffnete das Gebäude Arch-Tec-Lab der ETH Zürich im September 2016 seine Türen. Auch Velux konnte einen Beitrag zur Umsetzung des Projekts leisten und hat 136 Flachdachfenster der neuesten Generation im Dach des Projekts verbaut. Das Arch-Tec-Lab zeigt auf, wie die Digitalisierung zu einer ressourcenschonenden, emissionsfreien und verdichteten Bauweise beitragen kann.

Der Neubau entstand als Gemeinschaftsprojekt der Professuren des «Instituts für Technologie in der Architektur» (ITA) der ETH Zürich und wurde auf dem Dach einer bestehenden Parkgarage des Campus Hönggerberg realisiert. Der gesamte Bau inklusive das geschwungene Holzdach wurde in Leichtbauweise erstellt. Ein einziger Portalroboter der Firma Erne fabrizierte im Werk die Dachbauteile aus Holz vor. Bereits bei der Produktion der Dachbögen wurden die Fensterkränze der Velux Flachdachfenster eingesetzt. Durch die Vormontage der Fensterkränze konnten die Dachfenster auf der Baustelle sehr schnell montiert werden und den Innenraum gegen die Witterung schützen.

Die Flachdachfenster sind integraler Bestandteil der Belichtung der grossen Halle des Arch-Tec-Labs. Das eindrucksvolle Holzdach spannt über eine Fläche von 2308 m2. Rundherum ist der Bau mit einer Glasfassade eingefasst. «Das Tageslicht fällt über die Verglasung nur bis in eine Raumtiefe von ungefähr sieben Metern», erklärt Guido Züger, Gesamtprojektleitung Planung und Co-Architekt. So ist zenitales Tageslicht - im Sinne des Projektes mittels Dachfenster - für das Projekt unabdingbar, um die Mitte des Raums mit genügend Tageslicht auszustatten. Auch lässt sich ein Teil der Fenster automatisiert mit io-homecontrol öffnen und kann so zur Nachtauskühlung des Gebäudes genutzt werden. Alle verwendeten Velux Flachdachfenster verfügen über eine Isolierverglasung mit Schall- und Wärmedämmwerten und sind durch das verwendete Verbundsicherheitsglas durchsturzsicher.

Nun ist der Bau bereits seit mehreren Monaten in Nutzung. Das ITA selbst ist eingezogen und kann die grosse Halle, sowie die Nebenräume für seine Forschung nutzen. Sacha Menz, Leiter des ITA will hier «die Zukunft des Bauens ergründen.» Dabei spielt die Digitalisierung eine grosse Rolle: Nicht nur für den Entwurf hochkomplexer Bauformen wie dem Dach des Arch-Tec-Labs, sondern vor allem für eine nachhaltige Architektur und den schonenden Umgang mit Ressourcen.

Velux Schweiz | 4632 Trimbach | www.velux.ch

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.