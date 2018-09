«wohnen», Elli Mosayebi, EMI Architekten, Zürich

Das Schwerpunktthema an der ArchitekturWerkstatt St.Gallen ist im Herbst 2018 und Frühjahr 2019 «Wohnen». Die einzelnen Vorträge setzen sich mit unterschiedlichen Aspekten des Themas auseinander. Die Reihe eröffnet am 10. Oktober Elli Mosayebi, EMI Architekten, Zürich und Professorin für Architektur und Entwurf an der ETH Zürich.