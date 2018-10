An fünf Mittagsführungen im ­Rahmen der «Architekturtage am Oberrhein» werden Neubauten in Basel, Muttenz und Arlesheim vor­gestelllt, die auf das Gemeinsame bauen. Welchen Beitrag leistet hier die Baukultur zur Qualität des Zusammenlebens? «Die Stadt ändern, das Leben ändern» – dieser Thematik widmen sich in diesem Jahr die Architekturtage, die mit rund 200 Veranstaltungen in der gesamten Oberrheinregion stattfinden.