Am 8. und 9. Juni 2018 finden in ganz Österreich zum neunten Mal die Architekturtage statt. Mit ihrem umfangreichen und vielschichti­gen Vermittlungsprogramm zum Thema «Architektur bewegt» regen die Veranstaltungen den Dialog über Architektur und Baukultur an; der Fokus liegt dabei in diesem Jahr auf Film und Bewegtbild.