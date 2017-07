Architekturtage 2017: Die Stadt ändern, das Leben ändern

Vom 29. September bis 27. Oktober steht das Oberrheingebiet von Heidelberg bis Basel auf beiden Seiten des Rheins ganz im Zeichen der Architektur mit über 200 Veranstaltungen in über 200 Städten. Das Thema der diesjährigen 17. Architekturtage lautet «Die Stadt ändern, das Leben ändern» und befasst sich mit aktuellen Themen und Fragestellungen der Stadtplanung, Architektur und Innenarchitektur wie dem demographischen Wandel, Wohnraumknappheit in den Grossstädten, Landflucht in den Kleinstädten, nachhaltiges Bauen u.v.m.

Neben den 200 Veranstaltungen wartet das Festival mit drei Highlights auf:

– Eröffnungsfeier am 6. Oktober im Zénith in Strasbourg mit Jeanne Gang, Studio Gang, Chicago

– Vortrag im Europarat am 23. Oktober mit Volker Staab, Staab Architekten, Berlin

– Abschlussveranstaltung am 27. Oktober im Bürgersaal Denzlingen mit Gion Caminada, Vrin

Weitere Infos: http://europa-archi.eu/de/die-architekturtage