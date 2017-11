10. Architekturgespräch: «Welche Konstruktion?»

Zum 10. Architekturgespräch kommen in der Bibliothek Werner Oechslin in Einsiedeln Architekten und Ingenieure zusammen, um der verbreiteten Auffassung auf den Grund zu gehen, dass der Ingenieur (richtig) rechne und der Architekt (gut) gestalte, dass der eine Probleme löse und der andere ihnen eine Form gebe. Gibt es überhaupt ein rein technisches Bauen? Worauf begründen Konstrukteure ihren «rationalen» Anspruch? Und worauf beziehen sie sich, wenn sie von Erfindungen sprechen? Mit «Welche Konstruktion?» möchte das Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und die Professur für Tragwerksentwurf der ETH Zürich in Kooperation mit der Stiftung Bibliothek Werner Oechslin insbesondere die Rolle des Konstrukteurs als Entwerfer beleuchten.

Datum: 2. Dezember, 9:45–17 Uhr

Ort: Bibliothek Werner Oechslin, Einsiedeln

Infos: https://www.gta.arch.ethz.ch/veranstaltungen