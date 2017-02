Architekturfilmvorführung «Barbicania»

Im Zentrum des 2014 erschienenen Dokumentarfilms steht das Kultur- und Konferenzzentrum Barbican Center. Das Areal in London, auf dem es sich befindet, wurde im zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört. Ab den 1960er-Jahren entstanden hier Wohnblocks, denen lange Zeit das Negativimage des Brutalismus anhing, die aber inzwischen höchst begehrte Immobilien sind. Die beiden Filmemacher Ila Bêka und Louise Lemoine spüren 30 Tage lang der Seele dieses Quartiers nach, porträtieren Bewohnerinnen und Besucher, entdecken wilde Pflanzen und Tiere und halten in beeindruckenden Architekturaufnahmen seine Formsprache, Sichtachsen und Details fest.

Im Anschluss an die Filmvorführung findet eine Diskussion mit dem Journalisten Stefan Howald, der einige Jahre in London im Barbican Center gewohnt hat, und dem Architektur-Professor der HTW Chur, Daniel Walser, statt. Im Gespräch sollen das sich wandelnde Ansehen in «The Barbican», das tägliche Zusammenleben und die Funktionsweise beleuchtet werden.

Weitere Infos und Anmeldung: htwchur.ch/events