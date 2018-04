Architekturfilmtage erstmals in Basel

Nach den ersten Architekturfilmtagen Zürich präsentieren die Organisatoren nun das Pendant in Basel: Zu sehen sind zehn ausgewählte Porträts und Dokumentationen, in denen kulturelle, soziologische und gesellschaftliche Themen im Zusammenhang mit Architektur und Urbanität im Zentrum stehen. Gezeigt werden unter anderem «Francis Kéré, an architect between» von Daniel Schwartz, «Unfinished Spaces» (Alysa Nahmias, Benjamin Murray) oder «Concrete Love – The Böhm Family» (Maurizius Staerkle-Drux). Die Trailer der gezeigten Filme finden Sie in der Galerie. Die Organisatoren arbeiten eng mit den Veranstaltern der Veranstaltung «Open House Basel» zusammen, die ebenfalls zum ersten Mal durchgeführt wird und freien Zugang zu ausgewählten Gebäuden in der Stadt Basel ermöglicht.

1. Architekturfilmtage Basel

5. und 6. Mai 2018

Neues Kino, Klybeckstrasse 247, Basel

Weitere Infos und Programm: 5. und 6. Mai 2018Neues Kino, Klybeckstrasse 247, BaselWeitere Infos und Programm: http://aftz.ch/basel



Mitmachen und gewinnen: Wir verlosen 2 x 2 Tickets für den Film «Having a cigarette with Álvaro Siza» (Samstag, 5. Mai 2018 um 19.30 Uhr). Schicken Sie ein Mail mit dem Betreff «Álvaro Siza» an verlosung@espazium.ch. Einsendeschluss ist der 16. April 2018. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen. Mitarbeitende von espazium – Der Verlag für Baukultur und deren Angehörige sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Preis kann nicht bar ausbezahlt oder umgetauscht werden. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.