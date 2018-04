Kenneth Frampton wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Der britisch-amerikanische Architekt, Architekturhistoriker und Autor Kenneth Frampton erhält für sein Lebenswerk den Goldenen Löwen der diesjährigen Architekturbiennale in Venedig.

«Intuition und Intelligenz zusammen mit einer einmaligen Integrität» seien die Haupteigenschaften Framptons. Die humanistische Philosophie in Verbindung mit Architektur sei tief in seiner Tätigkeit verankert. «Kein Architekturstudent hat nicht Framptons Geschichte der modernen Architektur in der Hand gehabt», schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Die Auszeichnung an den 88-Jährigen sei auch eine Anerkennung für einen kritischen Unterricht der Architektur.

Die Architekturbiennale findet dieses Jahr zum 16. Mal statt. Sie steht unter dem Motto «Freespace» und läuft vom 26. Mai bis zum 25. November 2018.