«Architektur und Visionen»: Interdisziplinäre Diskussionen

Architektonische und städtebauliche Visionen sind Spiegel ihrer Zeit und weisen zugleich über diese hinaus. Utopien legen das Potenzial von Stadtorten frei, sie inspirieren uns, über das Bekannte und Bewährte hinaus zu denken. Das Nachdenken über das Unmögliche offenbart das Mögliche. «Architektur und Visionen» geht an drei Abenden der Frage nach, warum der Alltag der Planenden und Bauenden Utopien braucht. Was sagen Visionen über unser Verständnis von Architektur? Welche Rolle spielt das (eigentlich) Unmögliche in der Architekturforschung? Wie viel Experiment steckt in unserer Architektur, in unseren Städten? Welche Rolle spielen neue Materialien und Techniken? Und wo wird die Utopie von der Realität eingeholt?

Referentinnen und Referenten:

Dienstag, 9. Mai 2017, 19.15 Uhr

Fabio Gramazio, Architekt, Gramazio Kohler Research, ETH Zürich N.N.

Dienstag, 16. Mai 2017, 19.15 Uhr

Jürgen Mayer H., Architekt, J.MAYER.H und Partner, Berlin Florian Graf, Architekt und Künstler, Basel/Paris

Dienstag, 23. Mai 2017, 19.15 Uhr

Jeanette Beck, Architektin, Mitherausgeberin Architektur-Magazin «Camenzind», Bern N.N.

Weitere Infos: www.architekturdialoge.ch