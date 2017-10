Architektur im Wandel

Der städtische Raum ist nur dann zukunftsfähig, wenn der Bestand intelligent transformiert und Neues sensibel integriert wird. Am Kongress «Transformation – Archi­tektur im Wandel» der Architekturfachzeitschrift «Detail» erklären Experten aus Büros wie Arup, UN­Studio, Gehl Architects und lacaton & vassal die Zusammenhänge des Wandels, erläutern Trends und Positionen zur Zukunft des Bauens und stellen Lösungsansätze vor. Themen sind der Umgang mit dem Bestand, die Auswirkungen der Mobilität in der Stadt von morgen und der Übergang von der Stadt der Gegenwart in die Stadt der Zukunft.

Datum: 16. November 2017

Ort: Portikus, Alte Brücke 2/Maininsel, Frankfurt am Main

Infos und Anmeldung: www.detail.de/detailkongress