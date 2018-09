Mutige Architektur für die Diplomatie

Der Schweizer Staat verfügt über ein Netz von mehr als 170 Auslandvertretungen. Bau, Umbau und Unterhalt dieser Liegenschaften sind komplexe architektonische Aufgaben, die jedoch erstaunlich viel Innovation erlauben. Zu den neuesten Realisierungen gehören das Generalkonsulat in San Francisco und die Botschaft in Nairobi.

Botschaften sind ein eigenartiger Bautypus. Zum einen dienen sie dem internationalen Austausch und sollen entsprechend Offenheit und Dialogbereitschaft signalisieren; zum anderen gehören sie zum Hoheitsgebiet der jeweils vertretenen Nation in einem fremden Land und müssen entsprechend wie eine Landesgrenze gesichert sein. Auch sollen sie die heimische Baukultur in einem Kontext verwirklichen, der häufig weder klimatisch noch kulturell mit demjenigen des Ursprungslands vergleichbar ist. Und schliesslich geht es bei solchen Auslandvertretungen auch um Repräsentation – ein Thema, mit dem sich die auf formale Zurückhaltung bedachte Schweizer Architektur oft schwer tut.

Umso bemerkenswerter ist, wie vielfältig und innovationsfreudig die meisten Projekte der letzten Jahre geraten sind. Das mag daran liegen, dass die Komplexität der Aufgaben und die spezifischen Randbedingungen vor Ort den Entwerfenden zu einer besonders offenen Haltung verhelfen. Sicher spielt auch mit, dass die Vergabe derAufträge in der Regel über Konkurrenzverfahren erfolgt, wobei der Anteil der offenen Architekturwettbewerbe recht gross ist. Jedenfalls ist die architektonische Qualität der meisten Ergebnisse erfreulich hoch; zudem sind viele dieser Bauten hohen ökologischen Standards verpflichtet – mit oder ohne Label. Für Bau und Unterhalt der über 170 Liegenschaften, in denen das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) die Interessen der Schweiz im Ausland vertritt, ist das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) als Bauherrschaft zuständig.

Zu den neuesten Projekten gehören der Neubau der Botschaftskanzlei in Algier (Fertigstellung: 2013; Architektur: Bakker-Blanc aus Lausanne, Bureau Arthis aus Lausanne sowie Mohamed Larbi Merhoum aus Algier), die Gesamtsanierung der Schweizer Botschaft in Wien (Fertigstellung: 2015; Architektur: Suter + Partner Architekten, Bern), der Neubau der Schweizerischen Kanzlei und Residenz in Yaoundé, Kamerun (Fertigstellung: geplant 2018; Architektur: Nord GmbH & Caesar Zumthor Architekten GmbH, Basel), der Neubau der Schweizerischen Botschaft in Nairobi, Kenia (Fertigstellung: 2018; Architektur: ro.ma. roeoesli & maeder gmbh, Luzern). In der Bauphase befinden sich zurzeit die Schweizerische Botschaft in Moskau bzw. in Tiflis, Georgien, sowie die Kanzlei und Residenz im südkoreanischen Seoul. Informationen zu diesen und vielen weiteren Projekten finden sich hier.

Eines der spannendsten Projekte hat das BBL in einem Video dokumentiert: Im Pier 17 in San Francisco, einer ehemaligen Schiffsumlade- und Lagerhalle, haben das Schweizerische Generalkonsulat, die Plattform für den wissenschaftlichen und technologischen Austausch Swissnex, Schweiz Tourismus und der Swiss Business Hub gemeinsame Räume bezogen. Das 1911 erbaute Pier 17, eine mit Bindern überspannte Holzfachwerkhalle, steht unter Denkmalschutz. In diese historische Bausubstanz haben Ducksch + Anliker Architekten eine moderne Arbeitsumgebung mit Open Space und frei in den Raum gestellten Einbauten für Sitzungszimmer und Einzelbüros implementiert. Diese für ein Konsulat reichlich ungewohnte Konstellation, die in der Nähe des Silicon Valley indes folgerichtig erscheint, hat schwarzpictures aus Zürich filmisch porträtiert. Klicken und ansehen!