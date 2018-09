Die 1930er-Jahre stellen eine interessante Epoche der Tessiner Architektur dar. Lugano beherbergt Bauten, die deutlich machen, in welch kurzer Zeit sich damals die Architektursprache verändert hat. Ausgehend von der Fussgängergalerie in der Via della Posta der Architekten Adolfo Brunel, Augusto Guidini junior und Giuseppe Antonini endet die Führung in der Kantonsbibliothek von Rino und Carlo Tami. Treffpunkt: Via della Posta, Lugano.

Infos: www.stan-ticino.ch/portfolio/patrimonio-2018/