Architektur abseits

Der Fokus der Herbstreihe des Architekturforums Bern richtet sich auf herausragende Bauwerke abseits ausgetretener Pfade. Was zeichnet sie aus? Welche Konstellationen ermöglichten sie?

16. Oktober: Die Kirchen von Jeanne Bueche im Jura / Die Bäder von Beda Hefti im Berner Oberland

23. Oktober: Das Haus von Elemér ­Zalotay in Ziegelried/Die Brücken von Robert Maillart am Schwarzwasser

30. Oktober: Die Enzian-Theorie, oder: Blühen die schönsten Blumen im Verborgenen?

Infos: www.architekturforum-bern.ch