«Digital Bauen» Architekten- und Branchen-Network

Unter dem Fokus «Digital Bauen» findet am Freitag, 31. März die Architekten- und Branchen-Tagung im stilhaus in Rothrist statt. Der Anlass ist mehr als ein klassischer BIM-Event. Paul Curschellas, CIO und Mitbegründer von buildup AG gibt eine Einführung zu BIM (Building Information Modelling). Valentin Spiess, CEO von iart zeigt auf, wie die Digitalisierung neue Formen von Architektur ermöglicht und damit gleichzeitig auch den Planungsprozess verändert. Als weiterer Gast wird Benedikt Loderer, Architekturkritiker und Mitbegründer von Hochpaterre erwartet, der einen differenzierten Einblick in die Digitalisierung der Architektur gibt.

Anmeldung erforderlich.

Weitere Infos: www.stilhaus.ch/bautage