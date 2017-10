In und um Winterthur sind an der ZHAW im Bachelor- und Masterstudium Architektur zahlreiche interessante Arbeiten entstanden. Anlässlich der Ausstellung «Winterthur: Arbeiten an der Stadt» wird eine breite Auswahl dieser Arbeiten gezeigt. Mit Modellen, Bildern und Plänen werden die vielseitigen Arbeiten präsentiert und ein Einblick in die Themenschwerpunkte der verschiedenen Studios vermittelt. Die Ausstellung zeigt die reichhaltigen Ideen der jüngsten Architektengeneration und gibt Anregungen, wie sich die Stadt Winterthur in Zukunft entwickeln könnte.

6. bis 29. Oktober 2017

Forum Architektur Winterthur

Weitere Infos: www.forum-architektur.ch