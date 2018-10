Anne Lacaton betreibt mit Jean-Philippe Vassal das Architekturbüro Lacaton & Vassal in Paris (Frankreich). Bernard Blanc ist Generaldirektor des Office public de l’habitat de la communauté urbaine de Bordeaux (Frankreich). Ihr Projekt zur Transformation von 530 Wohnungen in einem Grand Ensemble in Bordeaux zeigt modellartig, wie man durch Sanierung und Erweiterung von abrissbedrohten Wohnungsbauten der Nachkriegsmoderne die Wohnqualität erhöhen und den Energieverbrauch verringern kann.

