Charles und Ray Eames zählen zu den bedeutendsten Designern des 20. Jahrhunderts. Mit ihren Möbeln, Filmen, Büchern, Ausstellungen und Medieninstallationen beeinflussten sie Generationen von Gestaltern und prägen auch heute noch unsere Alltagskultur. Kein anderer Designername steht so sehr für technische Perfektion und Zeitlosigkeit, aber auch für die spielerische Start-Up-Kultur der amerikanischen Westküste, die die Eames’ massgeblich prägten. Das Vitra Design Museum präsentiert unter dem Titel «An Eames Celebration« parallel vier Ausstellungen, die das Werk des Designerpaares umfassend vorstellen.

Im Zentrum des Ausstellungsparcours steht die Retrospektive «Charles & Ray Eames. The Power of Design», die im Hauptgebäude des Vitra Design Museums gezeigt wird. Im Feuerwehrhaus wird unter dem Titel «Ideas and Information. Die Eames-Filme» eine Auswahl der über 100 Filme der Eames’ präsentiert, während in der Vitra Design Museum Gallery die Ausstellung «Play Parade. Eine Eames- Ausstellung für Kinder» dazu einlädt, die vielen Spielobjekte des Designerpaares zu entdecken und auszuprobieren. Im Vitra Schaudepot wiederum ist die Schau «Kazam! Die Möbelexperimente von Charles & Ray Eames» zu sehen.