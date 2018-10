Am 22. November 2018 findet in Luzern die 10. Tagung der Universität St. Gallen zu aktuellen Fragen im Bau-, Planungs- und Umweltrecht statt. Themen sind u. a. der Art. 24c RPG in der Praxis und raumplanerische Interessenabwägung in Gemeinden mit einem Ortsbild von nationaler Bedeutung.

Anmeldung: www.irp.unisg.ch