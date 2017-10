Aktion Cordon bleu

Kolumne

Eigentlich konzentrierte ich mich auf das Schaufenster des Lampenladens, als ich dieses Foto bei einem Aufenthalt in Teheran machte. Die Iraner scheinen eine Vorliebe für gigantische Leuchten zu haben, und in der Innenstadt gibt es zahlreiche solche Läden, deren Üppigkeit mich faszinierte.

Erst später, als ich zu Hause das Foto genauer betrachtete, sah ich das blaue Seil, das von einem Motorrad zu einem Sessel gespannt ist. In Teheran herrscht latenter Parkplatzmangel. Um an einem Ort zu einer bestimmten Zeiten einen solchen freizu­halten, muss man sich schon etwas einfallen lassen. Die Frau, die sich aufs Parkfeld legt und wartet, bis ihr Gatte angefahren kommt, ist ein Bild, das sich einem aufdrängt. Auch könnte man sein Fahrrad so schamlos mitten auf den Parkplatz stellen, dass hinten und vorne kein anderes Vehikel mehr Platz findet – z. B. um einen Platz für einen be­vorstehenden Umzug freizuhalten.

Auf jeden Fall erweckt das blaue Seil in mir die Suche nach einer Anek­dote, und vielleicht ist ein Umzug der Grund für die Aktion. Oder vielleicht fährt demnächst aus einem anderen Grund ein Auto vor: Wie anders als in einem Kasten­wagen hängend, um jede Kurve klirrend, soll sonst so ein riesiger Kronleuchter zum Käufer nach Hause transportiert werden?