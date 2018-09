ZUP, ZAC und Cézannes Geist

Ein Spaziergang mit Nicolas Memain vom Bureau des Guides führte dieses Frühjahr vom Busbahnhof in Aix-en-Provence durch die angrenzenden Wohnquartiere in die noch ländliche Gegend auf der anderen Seite der Autobahn, wo das Quartier Constance entsteht.

Die 70er-Jahre-Bauten mit den Attikageschossen und den daraufgesetzten Ziegeldächern am Stadtrand von Aix-en-Provence sind typisch für die Gegend. Nicolas Memain – der sich als «Street Jockey» oder «artiste marcheur» bezeichnet, erklärt, dass der Typus seinen Ursprung in einem Entscheid des damaligen Bürgermeisters hatte: Beim Anblick des ersten fertigen Hauses muss jener über so viel 70er-Jahre-Flair erschrocken sein, dass er kurzerhand «ein Veto einlegte» und entschied, auf jedes HLM-Haus (Habitation à loyer modéré) der ZUP (Zone à urbaniser en priorité) gehöre ein provenzalisches rotes Dach.

Einige hundert Meter weiter gelangen wir auf eine periphere Strasse, die parallel zum leicht abfallenden Terrain verläuft. Nicolas zeigt nach oben auf die Anhöhe und erklärt, hier sei Paul Cézanne täglich mit seiner Staffelei durchgewandert sei. Die Strasse gab es damals noch nicht, und der Terrainverlauf wurde mit dem Bau angepasst, der Maler spazierte also sozusagen über unseren Köpfen direkt den Hügel hinunter. Wir schauen andächtig nach oben und folgen dem Geist des Meisters, der über uns vorbeiwandelt.

Unsere Wanderung führt von der ZUP zur ZAC (Zone d'aménagement concerté) Constance, die 92 ha misst. Ihre überbaute Fläche wird rund 32 ha umfassen. Die nahe gelegene Autobahn die wir überqueren, trennt die Stadt von dieser landwirtschaftlich geprägten Gegend, die bald dem neuen Quartier weichen wird. Aix-en-Provence erfuhr in den letzten Jahrzehnten ein grosses Wachstum von 70 000 Einwohnern in den 50er-Jahren auf mehr als das Doppelte heute. Bisher konnte dieser Zuwachs innerhalb der bestehenden Grenzen aufgefangen werden, doch nun braucht es zusätzliche Fläche. Aix soll sich harmonisch gegen Osten ausdehnen. Gewonnen hat den Wettbewerb für den Zonenplan das Pariser Büro Agencedevillers. Grundlage für die städtebauliche Planung sind die Sichtachsen, von denen aus Cézanne seine Bilder gemalt hatte: der Cours Sainte-Victoire mit dem Parkhaus darunter, der Cours de Bellevue und der Cours du Pilon du Roy.

Am Ende der mittleren Längsachse wird sich der Mont Sainte-Victoire – ein beliebtes Sujet in Cézannes Bildern – in einem grossen Wasserbecken spiegeln. Die von den Architekten geschickt gewählte Referenz ist vor allem auch ein ideales gestalterisches Verkaufsargument – wer Cézanne ins Spiel bringt, findet Zustimmung, bei der Bevölkerung und bei Investoren. Nun sind die zwei Plateaus, auf denen sich die ZAC befindet, zur Überbauung freigegeben. Sie sind durch ein pittoreskes Flusstal vor dem Dorf Valcros voneinander getrennt. Gemäss dem Beschrieb der Architekten soll das Tal natürliche Landschaft (16 ha) bleiben. Auf der offiziellen Webseite spricht man von einem Park. Die Ebenen sollen dereinst durch eine Passerelle über das Tal verbunden werden. Bis es so weit ist, schnellen in der Landwirtschaftszone die ohnehin schon beachtlichen Grundstückspreise in die Höhe.

Zurück auf dem Weg zum Busbahnhof kommen wir am Rand der ZAC am ersten Gebäude vorbei, das hier bis anfangs 2019 entsteht: Das Konzerthaus des Architekten Rudy Ricciotti wird – dem Rendering auf der Bautafel nach zu urteilen – ein Koloss, der wohl wenig mit dem Ort zu tun hat. Dann etwas weiter die renommierte Fondation Vasarelli auf einem Hügel und nur wenige Meter Luftlinie davon entfernt, unten an der Autobahn, ein Romaviertel. Aix lebt zweifellos von Gegensätzen.

