Agape & Dornbracht: kreative Zusammenarbeit

Alape, der deutsche Hersteller von Waschbecken aus glasiertem Stahl, hat im Rahmen einer Projektlösung in Zusammenarbeit mit Dornbracht Schweiz einen beson­deren Waschtisch kreiert. Er geht nicht nur auf die besonderen funktionalen Anforderungen in hindernisfreien Bade- und Pflegezimmern ein, sondern überzeugt auch ästhetisch. Mit abgerundeten Kanten und unterfahrbarem Becken erfüllt der Waschtisch die gesetzliche Norm für hindernisfreie Bauten SIA 500. Das Modell gibt es in zwei unterschiedlichen Bautiefen.

Alape | D-38644 Goslar | www.alape.com

Dornbracht | 4663 Aarburg | www.dornbracht.com

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.