1. Architektur Film Festival Zürich

Unzählige Veranstaltungen zum Thema Architekturfilm gibt es in Europa – aber (noch) keine in Zürich. Und das, obwohl in Zürich sehr viele Architekturbüros ansässig sind. Diese Lücke können wir füllen, sagten sich die Organisatoren – ein kleines Team, bestehend aus einer Architektin und einem Musikschaffenden aus Zürich. An der ersten Ausführung präsentieren sie rund 20 Filme aus aller Welt. Ihr Ziel ist es, dem Fachpublikum und interessierten Laien die Beziehung von Film und Architektur näher zu bringen. Zu sehen sind Porträts wie «Francis Kéré, an architect between» (2016), den deutschen Architekten Gottfried Böhm «Concrete Love» (2014), das leben in Lissabon oder London oder im Eight House von Bjarke Angels in Kopenhagen. Im Programm sind auch Filme von Schweizer Regisseuren. Aurèle Ferrier («Infrastructures»), Erich Schmid («Staatenlos») und Maurizius Staerkle Drux («Concrete Love – The Böhm Family») sind bei den Vorführungen anwesend und stehen dem Publikum Rede für Fragen zur Verfügung.

