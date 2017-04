Seit das Schengen-Abkommen den Weg hin zur Reisefreiheit innerhalb Europas geebnet hat, verfallen die Grenzübergänge. Die Ausstellung «After Schengen» von Ignacio Evangelista zeigt die verlassenen Grenzposten der EU. In den Fotos wird der Betrachter eindrücklich mit Rudimenten aus einer anderen Zeit konfrontiert, in der nationalstaatliche Grenzen in Europa noch stark waren.

Weitere Infos: www.a-f-o.ch