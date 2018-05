Die Ausstellung «African Mobilities» thematisiert die komplexe Mobilität innerhalb Afrikas – jenseits der international breit geführten Flüchtlingsdebatte. In der gegenwärtigen Situation, in der internationale Grenzen gewaltsam neu gezeichnet, verwaltet und überwacht werden und in der einzelne Länder immer stärker von kapitalistischen Gewinnkreisläufen betroffen sind, ist es Zeit, sich Architekturen zu widmen, die auf diese vermeintlich fest gesetzten Strukturen reagieren.

Infos: www.architekturmuseum.de