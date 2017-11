Adventsverlosung: Türchen Nr. X

Für das Weihnachtsfest 2017 hat sich espazium – der Verlag für Baukultur etwas Besonderes ausgedacht: der schlichte Bleistift in der handlichen Micro-Version, ganz in weiss gehüllt. Das schlichte Design macht den Stift zu einem beliebten Accessoire für avantgardistische Interieurs und ist aus keiner Handtasche mehr wegzudenken. Den Bleistift – übrigens nicht von Caran d'Ache – gibt es in einer limierten Auflage und in einer schönen Geschenkbox samt abgenutzem Radiergummi. Machen Sie mit und gewinnen Sie einen von ingesamt fünf Bleistiften!

Schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff «espazium Bleistift» an verlosung@espazium.ch.

Teilnahmeschluss ist heute um 24 Uhr. Viel Glück!