Adventsverlosung: Türchen Nr. 9

wb form hat das multifunktionale Möbel, das für Studenten an der Hochschule für Gestaltung Ulm entwickelt wurde, neben der klassischen Variante in Fichtenholz auch in hochwertigem Nussbaumholz sowie sechs knalligen Farben auf den Markt gebracht. Gemeinsam mit Jakob Bill, dem Sohn von Max Bill, wurde eine Farbpalette zusammengestellt, die den Grafiken und konstruktiven Gemälden von Max Bill entnommen wurde. Sie umfasst Apfelgrün, Himmelblau, Dunkelblau, Feuerrot, Orange und Zitronengelb. Hergestellt wird der Klassiker in der Schweiz von der Behindertenwerkstatt der Luzerner Stiftung Brändi.

Seit fünf Jahren ist der Klassi­ker nun als Reedition bei wb form erhältlich. Über das Jubiläum haben wir kürzlich berichtet – heute verlosen wir einen Ulmer Hocker in Himmelblau.



Machen Sie mit: Schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff «Ulmer» und Ihrer Postadresse an verlosung@espazium.ch! Teilnahmeschluss ist der 12. Dezember 2016. Viel Glück!



PS: Registrieren Sie sich hier für unseren Newsletter, und erhalten Sie die neuesten Beiträge auf der Website und in den Zeitschriften von espazium – Der Verlag für Baukultur.