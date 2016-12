Adventsverlosung: Türchen Nr. 8

Bauliche Verdichtung ist in aller Munde. Welches Verdichtungspotenzial allerdings in Lowrise-Siedlungen steckt, fand bislang zu wenig Beachtung. Hier schliesst das Buch «verDICHTen» eine Lücke und liefert wertvolle Anregungen für die Siedlungsentwicklung nach innen. Kürzlich haben wir die Publikation vorgestellt (vgl. «Perspektiven für die Agglomeration» ), heute verlosen wir ein Exemplar.

Die aktuelle Publikation aus dem Triest-Verlag untersucht 55 ausgewählte Lowrise-Siedlungen bezüglich der Effizienz ihrer Ausnutzung, Belegungsdichte und Flächenverhältnisse. Im Vordergrund stehen neben den architektonischen Qualitäten auch das Verhältnis der Zahlenergebnisse in Bezug auf Grundrisstypologie, Wohnungsschlüssel, Siedlungsstruktur, Erschliessungslogik und hinsichtlich der Qualität von privaten und öffentlichen Aussenräumen.

Das Buch ist ebenso Nachschlagewerk für Interessierte wie Planungsinstrument für Behörden, Bauherrschaften, Architektinnen und Architekten, die sich mit Fragen der Siedlungsplanung, Wohnqualität und Effizienz auseinandersetzen.

Jede Siedlung wird auf jeweils drei Doppelseiten in Wort, Plan, Bild und Grafik dargestellt. Die konsistente und objektivierte Art der Darstellung erlaubt eine vergleichende Betrachtung der einzelnen Fallbeispiele, aber auch der Entwicklung der Bauaufgabe im Rahmen der Siedlungsgeschichte des 20. Jahrhunderts.



