Vor 14 Jahren begann der Siegeszug des Flauders. Mit der Lancierung der Limonade aus Holunderblüten und Melisse gelang der Mineralquelle Goba aus dem appenzellerischen Gontenbad ein Verkaufsschlager; mit dem Flauder – abgeleitet von Flickflauder, dem örtlichen Begriff für Schmetterling, gelangte auch eine Stück Appenzell in den Rest der Schweiz.

Seit knapp zwei Jahren betreibt die Manufaktur in der Altstadt von Appenzell einen Laden – ebenso überraschend, anregend und sinnlich wie die Produkte und der grafische Auftritt der Mineralquelle und Manufaktur. In unserer Ausgabe 1–2/2017 am 6. Januar stellen wir den Shop vor. Als Appetizer verlosen wir aber schon heute eine Flasche Flauder Likör Gold und eine Flauder Likör Konfitüre, beide mit Holunderblüten, Melisse und Blattgold.

Viel Glück bei der Verlosung, en Guete und frohe Festtage wünscht Ihnen das espazium.ch-Team!



Machen Sie mit: Schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff «Flauder» und Ihrer Postadresse an verlosung@espazium.ch. Teilnahmeschluss ist der 27. Dezember 2016. Viel Glück!



