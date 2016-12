Adventsverlosung: Türchen Nr. 22

Das gemeinsame Erarbeiten wie auch das spätere Umsetzen eines Leitbilds ist vergleichbar mit einer Reise, bei der das Ziel nur vage bekannt ist. Ein Reisebegleiter ist da hilfreich und liegt hier in Form eines Vademecums vor (lat. vade mecum, geh mit mir). Anhand von 26 Fragen werden die Schlüsselmomente und möglichen Stolpersteine eines Leitbildprozesses erläutert.

Das Buch (mehr dazu hier) des Instituts Urban Landscape der ZHAW aus dem Triest Verlag richtet sich an Stadt- und Gemeindepolitiker und Behörden, an Architektur- und Planungsbüros sowie Interessierte, die Leitbildprozesse unter Mitwirkung der Bevölkerung organisieren oder daran mitarbeiten.



