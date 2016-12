Adventsverlosung: Türchen Nr. 20

In den vergangenen fünf Monaten öffneten allein in der Schweiz zwei bedeutende Erweiterungen von Kunstmuseen ihre Tore: Im April nahm das Kunstmuseum Basel den Neubau von Christ & Gantenbein in Betrieb, im Juni folgte das Bündner Kunstmuseum in Chur mit einer Ergänzung von Barozzi / Veiga (vgl. TEC21 33–34/2016 und E-Dossier «Museumsbauten»).

Darüber hinaus bevölkern aber rund 100 weitere Häuser das Land. Der zweibändige Führer des Schweizer Heimatschutzes stellt die schönsten von ihnen vor. Der erste Band ist «Wissen und Geschichten» gewidmet, Band 2 präsentiert «Orte der Kunst» (vgl. «Die schönsten Museen der Schweiz»).



