Adventsverlosung: Türchen Nr. 19

In ihrem Bilderbuch für Kinder «Über den Gotthard» erzählt Yvonne Rogenmoser die Geschichte des Passes – eine Geschichte der Mobilität, die mit der Eröffnung des neuen Basistunnels vorerst ihren technischen Höhepunkt erreicht. Die handgezeichneten Illustrationen sind dicht an Informationen und voller Bildwitz. Für die Kleinen bietet die 32 Seiten starke Publikation jede Menge zu entdecken, für die Grossen möge sie als heimliches Nachschlagwerk dienen – ein perfektes Weihnachtsgeschenk.



