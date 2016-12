Adventsverlosung: Türchen Nr. 14

Hinter dem heutigen Türchen versteckt sich ein «Gecko in the Box» von Création Baumann mit winterlichen Motiven.

Unterschiedlich grosse Sterne, kombiniert mit filigranen Schneekristallen – «Gecko in the Box» von Création Baumann verleiht jedem Fenster eine stilvolle, winterlich-festliche Stimmung. Die bereits zugeschnittenen Teile des selbsthaftenden Textils lassen sich als Sicht- und Blendschutz oder als Dekorationselement verwenden. Dank einer speziellen Beschichtung auf der Rückseite können sie nach Belieben angebracht und abgenommen werden, ohne dabei ihre Haftkraft zu verlieren.



Mitmachen und gewinnen: Schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff «Gecko X-MAS» und Ihrer Postadresse an verlosung@espazium.ch! Teilnahmeschluss ist der 17. Dezember 2016. Viel Glück!



