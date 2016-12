Adventsverlosung: Türchen Nr. 11

Heute ist der Internationale Tag der Berge. Zur Feier des Tages verlosen wir zwei Eintritte in das Alpine Museum in Bern mit der aktuellen Ausstellung «Wasser unser».

Wasser ist Energie, ist Leben, ist Alltag, ist Gut, ist einfach da – Wasser formt und bestimmt unsere Existenz. Die Vorstellung der Schweiz als alpines Wasserschloss Europas sitzt in unseren Köpfen. Wiederkehrende Hitzesommer oder schneearme Winter stellen sie infrage. Die gesellschaftliche Entwicklung und der Klimawandel werden die Verfügbarkeit von Wasser auch bei uns beeinflussen.

Die Ausstellung «Wasser unser» (vgl. TEC21 46/2016) richtet den Blick in die Zukunft und verbindet Forschung mit Fiktion. Ausgehend vom wissenschaftlichen Stand von heute entwickeln vier zeitgenössische Autorinnen sechs Entwürfe für unsere Wasserzukunft. Gemeinsames Prinzip: Menschen aus dem Jahr 2051 erzählen aus ihrem Alltag. Darin spielen u. a. ein Kontrollchip für den persönlichen Wasserverbrauch oder ein Mega-Skigebiet im Hochgebirge eine Rolle. Im Spiel mit Möglichkeiten fragt «Wasser unser» nach unserer Beziehung zum Wasser in der Gegenwart.



Mitmachen und gewinnen: Schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff «Alpines Museum» und Ihrer Postadresse an verlosung@espazium.ch. Teilnahmeschluss ist der 14. Dezember 2016. Viel Glück!



PS: Registrieren Sie sich hier für unseren Newsletter, und erhalten Sie die neuesten Beiträge auf der Website und in den Zeitschriften von espazium – Der Verlag für Baukultur.