Adventsverlosung: 2. Kerze

Der hohle, schlanke Leuchtenkörper aus transparentem Kunststoff ist aus einem Guss geformt und beherbergt ein innenliegendes Gehäuse in Weiss, Kupfer oder Aluminium. Darin verbirgt sich das LED-Leuchtmittel. Mit ihren 400 Gramm und der griffigen Form passt «Come together» in jede Tasche und lässt sich überallhin mitnehmen. «Come together» ist für alle interessant, die das Licht von der Steckdose befreien wollen – und das nicht nur zur Winterzeit.

Wir verlosen wahlweise ein Modell in Weiss, Kupfer oder Aluminium.

Mitmachen und gewinnen: Schicken Sie ein Mail mit dem Betreff «Artemide», Ihrer Postadresse und der gewünschten Ausführung an verlosung@espazium.ch. Teilnahmeschluss ist Montag, 10. Dezember, um 12 Uhr. Viel Glück!