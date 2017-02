Max Frisch und der Städtebau von morgen

Max Frisch hat in den 1950er-Jahren zusammen mit Markus Kutter und Lucius Burckhardt eine engagierte Debatte um Fragen der Stadt- und Raumplanung angestossen: Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Welchen Einfluss haben die Bürger auf die Planung ihrer Stadt? Auch heute haben diese Fragen nichts an Aktualität verloren. Anlässlich des Erscheinens des Reprints von «achtung: die Schriften» diskutieren an der ETH Zürich Experten und Entscheidungsträger aus den Bereichen Architektur und Stadt­entwicklung über Max Frisch als Ideengeber und den Städtebau von morgen.

