Abschlussveranstaltungen des NFP 66

Das Nationale Forschungsprogramm «Ressource Holz» (NFP 66) erarbeitete in 30 Forschungsprojekten wissenschaftliche Grundlagen und praxisorientierte Lösungsansätze für eine bessere Verfügbarkeit und eine breitere Nutzung der Ressource Holz. An der Abschlusstagung am 7. November 2017 in Bern werden ausgewählte Resultate und Empfehlungen des NFP 66 präsentiert. Ein Panel mit Akteuren aus Forschung, Politik und Praxis diskutiert die Bedeutung dieser Erkenntnisse für die Schweiz und was für eine vermehrte Holznutzung künftig zu tun ist.

Am 8. November 2017 findet auf dem Berner Gurten ein ganztägiges Kolloquium zur Reflexion und Diskussion der Ergebnisse und Empfehlungen des NFP 66 statt. Der Anlass steht unter der Leitung des Swiss Wood Innovation Network (S-WIN).

Weitere Infos und Anmeldung: www.nfp66.ch