Stilvolle Tischlösung für Meeting und Konferenzen: LO D11

Wer die Effizienz im Büro steigern will, muss ein hohes Mass an gegenseitigem Austausch im Team fördern. Ein grosser Tisch bietet den Platz, an dem Ideen entstehen können, und bildet damit die kreative Mitte jedes Büros. Der LO D11 von Lista Office LO für Meetings und Konferenzen ist in grosser und kleiner Ausführung sowie rund, eckig und oval verfügbar. Anklänge an franzö­sisches Produktdesign der 1950er-Jahre prägen die dynamische Form. Dank dem filigranen, aber stabilen Unterbau entsteht das Bild einer fast schwebenden Tischplatte.

