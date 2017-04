85-jähriges Jubiläum bei wohnbedarf Basel

Seit 1932 ist wohnbedarf die Adresse für Wohnkultur in Basel. Hinter der langen Tradition steht eine klare Unternehmensphilosophie, mit der auch unter dem Namen «wb Form» Produkte wie der Ulmer Hocker produziert werden. Am 1. April 2017 feierte das Möbelhaus sein 85-jähriges Jubiläum. Die Eigentümer, Barbara und Felix Messmer, hatten bereits am 30. März 400 ausgewählte Gäste geladen.

Mit zwei Vorträgen zum Thema Wohnkultur in Basel wurde das gehobene Wohnen gefeiert. Prof. Dr. Axel Christoph Gampp, Titularprofessor für Allgemeine Kunstgeschichte am Kunsthistorischen Seminar der Universität Basel und Professor für Geschichte und Theorie der Architektur an der Fachhochschule Bern, zeigte am Beispiel des Markgräflerhofs, wie fürstlich in früheren Zeiten in Basel gebaut wurde, und Dr. Sabine Söll-Tauchert, Kuratorin der Kunsthistorischen Abteilung, Historisches Museum Basel, erklärte die vergangene Basler Wohnkultur am Beispiel des Hauses zum Kirschgarten.

